Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Unfall mit rund 90.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 90.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (28.10.2024) kurz nach 16.00 Uhr auf der Kreisstraße 1695 bei Poppenweiler ereignete. Eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der K 1695 von Marbach am Neckar in Richtung Poppenweiler unterwegs. Ein 88 Jahre alter Porsche-Lenker wollte nahezu zeitgleich von der Odenheimstraße auf die K 1695 abbiegen. Vermutlich übersah er die VW-Fahrerin hierbei und nahm ihr die Vorfahrt, so dass die beiden PKW anschließend kollidierten. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 88 Jahre alte Porsche-Fahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Fahrbahnreinigungsarbeiten musste der Unfallort zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte diese Maßnahmen. Einsatzkräfte der Polizei regelten derweil den Verkehr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

