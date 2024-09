Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Drei geparkte Autos beschädigt

Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (24.9.) drei geparkte Autos in der Hölderlinstraße im Stadtteil Dornheim beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzten die Kriminellen wischen 21.30 Uhr am Montagabend und circa 7 Uhr am folgenden Morgen die Motorhauben der drei Fahrzeuge und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell