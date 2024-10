Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Reifen an vier Fahrschulautos zerstochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannten Täter zerstachen zwischen Sonntag (27.10.2024) 13:00 Uhr und Montag (28.10.2024) 08:15 Uhr in der Rudolf-Harbig Straße in Sindelfingen mit einem noch unbekannten Gegenstand jeweils den linken Vorderreifen bei vier geparkten PKW der Marke VW. Hierbei handelt es sich um drei Fahrzeuge der Modellreihe "T-Roc" sowie um ein Fahrzeug des Modells "Taigo". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

