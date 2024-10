Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Geldbörse einer Bankkundin - Fotofahndung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am Nachmittag des 28. Mai dieses Jahres begab sich eine 42-jährige Essener in die Bankfiliale an der Altendorfer Straße / Helenenstraße. Während sie den SB-Automaten bediente, legte sie ihre Geldbörse ab. Als sie die Filiale verließ, bemerkte sie, dass diese fehlte. Die Kundin ging zurück in die Bank, konnte das Portemonnaie aber nicht mehr finden.

Nun sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung nach einem Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/149613

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

