POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Mit abgemeldetem Auto und ohne Führerschein unterwegs

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr konnte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch während der Streifenfahrt, ein Fiat ohne gültiges Kennzeichen festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle in der Walldorfer Straße konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Auto bereits abgemeldet war. Für den 18-jährigen Mann ging der Weg deshalb zu Fuß weiter. Der Fahrer war den Beamten bereits bekannt, da er eine Woche zuvor mit demselben Auto und ebenfalls ohne Führerschein in Erscheinung getreten war. Der Fahrzeugführer muss sich nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da das Fahrzeug auch nicht versichert war, erwartet den Mann außerdem noch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

