POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 06.10.2024 :

Betrunkene Autofahrerin landete im Straßengraben

Am gestrigen Samstag, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 637, nahe der Ortschaft Gardessen, ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines VW Sharan bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn abgekommen war. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 60-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie räumte ein, vor Fahrtantritt Wodka konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Daraufhin musste sich die Unfallfahrerin einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihren Führerschein wird die in der Gemeinde Cremlingen wohnende Frau wohl längere Zeit verzichten müssen. Dieser wurde von den Beamten beschlagnahmt. Die Alkoholsünderin muss neben einer Geldstrafe auch mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Diebe stehlen Geldbörse in Wolfenbütteler Supermarkt

Während ihres Einkaufes wurde eine 69-Jährige Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin war gerade in einem Lebensmittelmarkt an der Schweigerstraße unterwegs, als sie von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde. Dabei bemerkte sie auch eine weitere, hinter ihr stehende Person. Vollkommen abrupt habe der Gesprächspartner die Konversation abgebrochen und sei in Richtung Ausgang gelaufen. Anschließend bemerkte die Frau, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Vermutlich hatte der zweite Täter diese während des Gesprächs an sich genommen. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine dreistellige Summe Bargeld. Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

