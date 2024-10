Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.10.2024: Fahrzeugbrand in Peine

Peine (ots)

Am frühen Morgen des 03.10.2024 gegen 02:30 Uhr ist der Polizei in Peine ein Fahrzeugbrand in der Straße Am Wehrturm gemeldet worden. Vor Ort wurden durch die bereits eingetroffene Feuerwehr ein in Brand geratenes Auto gelöscht. Insgesamt sind noch vier weitere Fahrzeuge durch die Brandeinwirkung beschädigt worden. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. Zur Abklärung der Brandursache und auch hinsichtlich eines möglichen Defekts soll ein Gutachter hinzugezogen werden.

