Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 02.10.2024: Diebe demontieren Zaun in Groß Ilsede

Peine (ots)

Bereits am 22.09. sind an einem Grundstück in der Straße Zur Feuerlosen am Ilseder Hüttengelände insgesamt 19 Zaunelemente gestohlen gemeldet worden. Die Stabmattenelemente sind mutmaßlich in der Nacht zum 22.09. abgebaut und mit einem Fahrzeug, aufgrund der Menge wahrscheinlich ein Transporter oder LKW abtransportiert worden. Der gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Wer Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder den Verbleib der Zaunelemente geben kann, meldet sich bei der Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0.

