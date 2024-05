Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu tödlichem Unfall in Liebenau: Identitäten der Beteiligten geklärt; ein Schwerverletzter auf dem Weg der Besserung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch die gestern, um 20:54 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Pressemitteilung):

Liebenau (Landkreis Kassel):

Nachdem es am gestrigen Donnerstagnachmittag auf einer Landesstraße bei Liebenau zu einem schweren Unfall kam, bei dem zwei Männer tödliche Verletzungen erlitten, konnten die Identitäten der Beteiligten inzwischen zweifelsfrei geklärt werden. Dies war zunächst nicht möglich gewesen, da es bislang keine unbeteiligten Unfallzeugen gibt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein 43-jähriger Mann aus Beverungen den Kastenwagen gesteuert, in dem noch zwei weitere Insassen, Männer im Alter von 28 und 38 Jahren aus Borgentreich, gesessen hatten. Der Transporter war gegen 17:15 Uhr auf der L 3211 von Liebenau-Niedermeiser kommend in Richtung Zwergen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Linkskurve zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mazda, an dessen Steuer ein 48-Jähriger aus Liebenau saß. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass für sie leider jede Hilfe zu spät kam und beide noch an der Unfallstelle verstarben. Die beiden Insassen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Männer in Kasseler Krankenhäuser. Aktuellen Informationen zufolge befindet sich der 38-Jährige inzwischen auf dem Weg der Besserung. Der 28 Jahre alte Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten, bei denen neben Polizeistreifen, Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, war die L 3211 bis in die Nacht voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden. An beiden Fahrzeugen, die sichergestellt wurden, entstand Totalschaden.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell