Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 02.10.2024: VW Golf in Essinghausen beschädigt - Zeuge gesucht

Peine (ots)

Am 27.09. parkte ein 35-Jähriger seinen VW Golf an der August-Bebel-Straße. Gegen 17:50 Uhr kehrte er zu seinem Wagen zurück und stellte eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest. Ein Zeuge machte ihn darauf aufmerksam, dass ein ausparkender Wagen gegen den Golf gefahren sei. Anschließend entfernte sich der Zeuge vom Unfallort. Die Polizei in Peine bittet den Zeugen, es handele sich um einen etwa 60-jährigen Brillenträger mit kurzen grauen Haaren, darum sich zu melden. Auch andere Unfallzeugen sind aufgerufen sich unter 05171-9990 zu melden.

