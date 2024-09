Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen mehrerer Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Salzgitter, Bad, Brigittenstraße, 28.09.2024-29.09.2024, 14:00-12:30 Uhr.

In mindestens fünf bekannt gewordenen Fällen hatte die unbekannte Täterschaft Fahrzeugreifen an den jeweils geparkten Pkw zerstochen. Hierdurch ist ein Schaden von annähernd 1.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

