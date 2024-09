Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 29.09.2024

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl aus Wohnungen

38259 Salzgitter-Bad, Blütenweg Samstag, den 28. September 2024 - 13:30 Uhr

Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich bereits am vergangenen Freitag, den 27. September 2024, gegen 14 Uhr Zugang zu der Erdgeschosswohnung der 90jährigen Geschädigten, indem dieser vortäuschte Sachen ankaufen zu wollen. Während die Geschädigte Kleidungsstücke aus dem Schlafzimmer holen wollte, betrat der Täter unbemerkt die Wohnung und konnte so eine Schmuckschatulle mit diversen Goldringen und -ketten an sich nehmen und aus der Wohnung entwenden. Durch die Geschädigte wurde das Fehlen der Schatulle erst am Folgetag bemerkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

