Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 03.10.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Pkw

38226 Salzgitter, Neißestraße Mittwoch, 02.10.24, 14:40 - 15:05 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neißestraße. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des PKW einer 56-jährigen Geschädigten aus Salzgitter ein und entwendeten mutmaßlich zielgerichtet größere Mengen Tabakwaren, die die Frau kurz zuvor in Braunschweig gekauft hatte. Im Vorfeld der Tat waren der Geschädigten zwei Verdächtige aufgefallen, die sich in ihrem Nahbereich aufgehalten haben. Es soll sich um zwei Männer in einem dunklen Pkw gehandelt haben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die die Tatausführung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell