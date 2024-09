Polizei Bochum

POL-BO: Polizei nimmt Mann mit Schwert in Herne fest

Herne (ots)

Am späten Samstagabend, 7. September, wurde der Polizei über Notruf ein Mann gemeldet, der zu Fuß mit einem Schwert durch die Innenstadt von Herne lief. Der stark alkoholisierte Mann konnte kurze Zeit später von Herner Polizeibeamten festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen wurde niemand gefährdet, bedroht oder gar verletzt.

Gegen 22.40 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Polizei Bochum ein. Beschrieben wurde ein torkelnder Mann, der mit einem Säbel in der Hand vom Willi-Pohlmann-Platz in Richtung Bahnhofstraße lief. Die Einsatzkräfte trafen den Mann kurze Zeit später an der Bahnhofstraße/Mont-Cenis-Straße an. Er hielt tatsächlich ein rund 1 Meter langes Schwert in der Hand. Mit gezogener Dienstwaffe wurde der Mann aufgefordert, das Schwert sofort abzulegen. Dieser Aufforderung kam er nach. Daraufhin erfolgte die Festnahme des stark alkoholisierten Mannes (3,7 %o). Es handelt sich um einen 48-jährigen Deutschen aus der örtlichen Trinkerszene.

Der 48-Jährige wurde auf die Wache gebracht. Er gab im ersten Zuge an, das verrostete Dekorationsschwert lediglich zur Abschreckung mitgeführt zu haben, um sich gegebenenfalls gegen andere Personen der Trinkerszene verteidigen zu können.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass der 48-Jährige andere Personen bedroht oder gar verletzt hat. Eine Gefährdung des in der Nähe stattfindenden Weinfestes bestand zu keinem Zeitpunkt der Maßnahmen. Erste Ermittlungen unter Beteiligung des polizeilichen Staatsschutzes haben zudem keine Hinweise auf eine politische Motivation ergeben.

Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Das Schwert wurde sichergestellt.

