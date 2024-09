Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Kiosk in Herne scheitert an aufmerksamen Zeugen

Herne (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 7. September, versuchten Einbrecher in einen Kiosk an der Kurhausstraße in Herne-Wanne einzudringen. Dank aufmerksamer Zeugen wurde der Einbruch vereitelt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Gegen 2 Uhr wurden Zeugen durch laute Geräusche auf den Vorfall aufmerksam. Vermutlich zwei Einbrecher hatten ein Loch in die Scheibe des Kiosks an der Ecke Kurhausstraße/Steinstraße geschlagen. Noch bevor sie in das Ladenlokal eindringen konnten, fühlten sie sich offenbar beobachtet und ergriffen die Flucht.

Eine Beschreibung der Täter konnte die Zeugen im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei gegenüber nicht machen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 zu melden.

