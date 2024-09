Polizei Bochum

POL-BO: Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Bochum - Täter flüchtig

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 6. September, gegen 21.25 Uhr, wurde der Kiosk an der Boltestraße/Werner Heide in Bochum-Werne Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls.

Der 36-jährige Kioskbetreiber befand sich zu diesem Zeitpunkt allein im Geschäft, als zwei maskierte Täter den Verkaufsraum betraten. Einer der Täter bedrohte den Inhaber mit einer Pistole. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld erbeutet. Nach der Tat flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Grünanlage.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben

Täter 1:

- männlich - circa 180 cm groß - normale Statur - schwarze Maske - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Hose - trug eine schwarze Schusswaffe

Täter 2:

- männlich - circa 180 cm groß - normale Statur - trug eine weiße FFP-2-Maske - schwarzer Pullover - schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zur Fluchtrichtung etc. geben können, sich unter den Telefonnummern 0234/909-4441 oder -4135 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell