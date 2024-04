Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Unzureichende Sicherung führt zu Unfallschaden

Wissen (Sieg) (ots)

Am 10.04.2024, gegen 08:40 Uhr hatte eine 28-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf einem Parkplatz im Bereich der abschüssigen Dörnerstraße in Wissen abgestellt. Dabei sicherte die junge Fahrerin ihr Fahrzeug nicht gegen ein Wegrollen. Der Pkw rollte von seinem Standort nach vorne und beschädigte dabei einen anderen abgestellten Pkw einer 19-Jährigen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

