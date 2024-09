Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Einfamilienhaus in Witten scheitert an Alarmanlage

Witten (ots)

Einbrecher flüchtet nachdem die Alarmanlage am Einfamilienhaus in Witten-Heven am Freitag, 6. September, ausgelöst hatte. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Eigentümer des Hauses an der Straße Kleff (zwischen den Straßen Am Ehrenmal und Brunsbergweg) waren nicht zuhause, als mindestens ein Täter gegen 15.10 Uhr versuchte, über die Terrassentür in das Gebäude einzubrechen. Wäre nicht die Alarmanlage gewesen, hätte das vermutlich auch geklappt. So löste die Anlage aus und der Einbruch wurde abgebrochen.

Ein Nachbar (74 Jahre) konnte noch eine schwarz vermummte Person vom Grundstück flüchten sehen. Später fiel dem aufmerksamen Nachbarn noch ein schwarzer BMW mit ausländischem Kennzeichen auf, der schnell wendete und wegfuhr. Ob dieses Fahrzeug mit dem Einbruch in Verbindung steht konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell