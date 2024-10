Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht vom 05.10.24, 09h bis 06.10.2024, 09h

PK SZ-Bad (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum

Am Samstag, 05.10.2024,10.44 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, in der Straße Vogelwinkel in SZ-Bad, kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag, 05.10.2024, 10.55 Uhr, wurde der E-Scooter trotz Untersagung der Weiterfahrt erneut mit dem 21-jährigen Fahrer in der Petershagener Straße in SZ-Bad angetroffen.

Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 05.10.2024, 11.15 Uhr, entwendet eine 57-jährige Frau aus Salzgitter, an der Kasse eines Lebensmittelmarktes in SZ-Bad, aus einer beim Bezahlen abgelegten Geldbörse ca. 640EUR Bargeld. Der Diebstahl wurde aufgezeichnet, wodurch die Beschuldigte identifiziert werden konnte. Im Anschluss wurde die Wohnanschrift der Beschuldigten aufgesucht und mit ihrem Einverständnis die Wohnung durchsucht. 150EUR wurden durch die Beschuldigte herausgegeben. Der restliche Geldbetrag konnte nicht aufgefunden werden.

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Taschendiebstahl

Am Samstag, 05.10.2024, 16.12 Uhr, wurde eine 74-jährige Frau aus SZ-Bad Opfer eines Taschendiebstahls in einem Supermarkt in SZ-Bad. Während dien Geschädigte von einer männlichen Person angesprochen und abgelenkt wurde, entwendete eine weitere männliche Person die Geldbörse der Geschädigten aus deren Handtasche.

Im Anschluss entfernten sich die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. In der Geldbörse befanden sich ca. 40EUR.

Die Täter konnten nur vage beschrieben werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell