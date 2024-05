Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Alsbach: Polizei stoppt Großraum-/Schwertransporte auf A 5

Weiterstadt/Alsbach (ots)

Am Dienstag (07.05.) rückten zwei Großraum-/Schwertransporte in den Fokus einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen.

Zunächst wurde von den Beamten eine mit zwei Betonteilen beladene Fahrzeugkombination auf der A 5 bei Gräfenhausen kontrolliert. Die Betonteile die zu einer Baustelle in Baden-Württemberg befördert werden sollten, hatten ein Gesamtgewicht von über 46,5 Tonnen. Die vorgelegte Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis für die Überlänge und der Gesamtmasse von über 40 Tonnen konnten für diesen Transport nicht anerkannt werden, da teilbare Ladung befördert wurde. Zudem waren Mängel an der Ladungssicherung vorhanden. Die Weiterfahrt musste von den Ordnungshütern an Ort und Stelle untersagt werden. Zudem wurde eine Teilentladung angeordnet.

Der 58-jährige Fahrer und der verantwortliche Verkehrsleiter des Transportunternehmens müssen sich auf ein Bußgeld und jeweils einen Punkt in Flensburg einstellen. Weiterhin wird durch die Polizei eine gewinnabschöpfende Maßnahme geprüft.

Im Anschluss kontrollierten die Verkehrsspezialisten auf der A 5 bei Alsbach eine Tiefladerkombination, die mit einem knapp 33 Tonnen schweren Kettenbagger beladen war. Die Baumaschine sollte von den Niederlanden in die Schweiz befördert werden. Aufgrund der Fahrzeugabmessungen und dem tatsächlichen Gesamtgewicht benötigte der Fahrer eine Ausnahmegenehmigung sowie eine Erlaubnis für den Transport in Deutschland. Der 39-jährige Lastwagenfahrer und das Transportunternehmen schenkten manchen Auflagen aus der Erlaubnis keine Beachtung. So wurde der Transport beispielsweise nicht durch ein BF3-Fahrzeug abgesichert. Außerdem durfte die Beförderung lediglich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr erfolgen. Den erforderlichen Beifahrer sparte sich das Transportunternehmen ebenfalls ein.

Auch hier erfolgt ein Bußgeldverfahren gegen Fahrer und Unternehmer sowie eine mögliche gewinnabschöpfende Maßnahme gegen den Spediteur.

