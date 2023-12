Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Umkleide fotografiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag (07.12.2023) in einem Sportstudio am Wilhelmsplatz eine 19-Jährige heimlich fotografiert und ist dann geflüchtet. Die junge Frau zog sich gegen 00.45 Uhr in der Umkleidekabine um, als sie durch ein gekipptes Fenster von einem Unbekannten mit einem Smartphone gefilmt wurde. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er war mindestens zirka 30 Jahre alt, über 180 Zentimeter groß, kräftig, trug eine schwarze Windjacke mit Kapuze und hatte ein goldenes Smartphone. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

