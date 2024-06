Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung aufgedeckt

Kehl (ots)

Gestern Vormittag haben Beamte der Bundespolizei eine Urkundenfälschung festgestellt. Bei einer Kontrolle im Kehler Stadtgebiet wies sich ein 33-jähriger algerischer Staatsangehöriger mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Dokumentes wurden Fälschungsmerkmale festgestellt. Die Identitätskarte wurde sichergestellt. In seiner Vernehmung gab der Mann an, das gefälschte Dokument für 400 Euro in Paris gekauft zu haben. Der Mann muss unter anderem mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

