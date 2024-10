Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich Donnerstagnacht, gegen 21:25 Uhr, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Käfertaler Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts und missachtete das Rotlicht der Ampelanlage an bereits genannter Kreuzung. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem Toyota und einem Audi, welche bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhren. Durch die Kollision mit den beiden Pkw überschlug sich der Mercedes, prallte gegen einen Signalmast der Straßenbahn und landete auf dem Dach liegend im Straßenbahngleisbett. Der Fahrer des Mercedes sowie seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 30-jährige Fahrer des Toyotas wurde leicht verletzt. Der ebenfalls 30-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro beziffert. Der Mercedes und Toyota mussten abgeschleppt werden. Der Straßenbahnbetrieb fiel bis 23:00 Uhr aus. Die Reinigungsarbeiten und Reparatur der Ampelanlage dauerten bis 00:20 Uhr an. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

