Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl im Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch wollte ein 21-Jähriger in einem Fitnessstudio im Quadrat K 1 trainieren. Um kurz nach 20:30 Uhr begab er sich dort in die Sammelumkleide und schloss seine Wertgegenstände in einem Spind ein. Als er knapp eine Stunde später zurückkam, musste er feststellen, dass der Spind offenstand. Sein Rucksack mitsamt seinen Wertsachen sowie das Zahlenschloss waren verschwunden. Der Diebstahlsschaden wird mit 170 Euro beziffert. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell