POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 30-jähriger Mann geriet am Mittwochabend in Wiesloch in Rage, ging auf Personen los und beschädigte ein Auto. Zeugen meldeten der Polizei gegen 19.30 Uhr, dass in der Marktstraße ein Mann randalieren würde. Er schreie herum und gehe auf Passanten los. Beim Eintreffen einer hinzugezogenen Polizeistreife konnte vor Ort der ...

