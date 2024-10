POL-E: Essen: PKW kollidieren auf Kreuzung - 83-Jähriger schwer verletzt

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach einem Unbekannten, der einen Geldautomaten in einer Bankfiliale manipulierte. Am 31. Mai dieses Jahres stellte der Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Marktstraße eine Störung an einem der Geldautomaten fest. Bei einer genaueren Überprüfung fand der Kundenberater einen sogenannten Skimmer, ...

mehr