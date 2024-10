POL-E: Essen: Unbekannter manipuliert Geldautomaten - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Am 8. August dieses Jahres gegen 16:00 Uhr stieg eine Familie an der Haltestelle "Bamlerstraße" in die U 11 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Die Essenerin bat den unbekannten Mann in der U-Bahn darum, Platz für ihren Kinderwagen zu machen. Der Fahrgast reagierte aggressiv, schlug der Frau ins Gesicht und trat sie. Ihr Partner ...

mehr