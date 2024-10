Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: LKW kollidiert mit PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmittag (29.10.2024) gegen 15:00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn (BAB) 8 hinter der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf Höhe Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 40-jährige LKW-Fahrer und die 70-jährige Audi-Fahrerin befuhren nebeneinander die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, wobei der LKW-Fahrer auf der in diesem Bereich vierspuren Autobahn auf dem zweiten Streifen von rechts und die Audi-Fahrerin neben ihm auf dem äußerst rechten Fahrstreifen fuhr. Während eines Fahrstreifenwechsels übersah der LKW-Fahrer die Audi-Fahrerin und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Audi, wurde nach links abgewiesen und kam erst an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die drei linken Fahrstreifen der BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe für etwa eine Stunde gesperrt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell