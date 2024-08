Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Sögel (ots)

In der Nacht zu Montag kam es gegen 2.40 Uhr in Sögel an der Mühlenstraße zu einer Auseinandersetzung von mehreren, mutmaßlich alkoholisierten, Personen. Dabei wurde ein 42-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Ein 33-Jähriger wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten vier Beschuldigte von der Polizei festgestellt werden. Zwei von den Männern, ein 26- und ein 23-Jähriger, befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun im Tatbestand des versuchten Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen dauern an.

