Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven Zeitraum 14.06. bis 16.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 14.06.2024

Wohnungseinbruch - 550 Euro gestohlen

Wilhelmshaven - Am Freitag um 17.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Ein bislang unbekannter Täter drückte die Wohnungstür auf und entwendete 550,- Euro aus dem Portemonnaie des 29-jährigen Bewohners. Der Täter wurde sogar noch durch einen Zeugen gestört, konnte aber nach Todesdrohung gegen den Zeugen unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

Freitag, 14.06.2024

Pkw-Fahrerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven - Am frühen Freitagnachmittag um 13:56 Uhr kam es in der Gökerstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 64-jährige Autofahrerin rollte langsam fahrend auf dem Parkplatz gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es wurde nur leichter Sachschaden verursacht. Im Zuge der ersten Ermittlungen ist allerdings eine Alkoholbeeinflussung bei der 64-jährigen Wilhelmshavenerin festgestellt worden. Nach Feststellung eines Atemalkoholgehalts von 1,91 Promille wurde die Frau der Polizeiinspektion zur Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Auf sie kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Führerschein der 64-jährigen wurde durch die Polizei sichergestellt.

Samstag, 15.06.2024

Einbruch in mehrere Kellerräume

Wilhelmshaven - Im Zeitraum vom 14.06.2024, 17.00 Uhr, bis zum 15.06.2024, 13:00 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem Einbruch in mehrere Kellerräume. Die jeweils montierten Vorhangschlösser sind gewaltsam entfernt worden. Die Kellerräume wurden durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind keine Gegenstände entwendet worden. Der oder die Täter entfernten sich unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. 04421/942-0

Samstag, 15.06.2024

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Wilhelmshaven - Am späten Samstagvormittag, um 11:15 Uhr, fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein auf der Gökerstraße fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergeben sich bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen lassen. Einen Drogenvortest lehnt der 32-jährige Wilhelmshavener ab. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird gegen den Mann wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung ermittelt.

Samstag, 15.06.2024

Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt

Wilhelmshaven - Im Fulfsweg in Wilhelmshaven ist es im Zeitraum von 14.06.2024, 17:30 Uhr bis zum 15.06.2024, 20:45 Uhr zu einem Schaden an einem dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw gekommen. Vermutlich fuhr ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw und verursachte Sachschaden an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Samstag, 15.06.2024

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven - Auf der Friedenstraße in Wilhelmshaven wird ein 67jähriger Verkehrsteilnehmer, der mit einem sogenannten E-Scooter unterwegs gewesen ist, kontrolliert. Aufgefallen war, dass an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf den Wilhelmshavener kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

