Sulz a.N. (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 18-jährigen Motorradfahrer ist es am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, in Sulz-Renfrizhausen gekommen. Das von ihm geführte Kleinkraftrad Rieju sollte auf der Mühlheimer Straße in Renfrizhausen einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erkennen ...

mehr