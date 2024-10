Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Raub am Bahnhof Villingen (21.10.2024)

VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis (ots)

Am Montag ist es, gegen 19:30 Uhr zu einem Raub am Bahnhof in Villingen gekommen, bei dem ein 30-Jähriger durch ein Messer verletzt worden ist. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten es zwei 28-Jährige auf einen E-Scooter abgesehen. Der Mann und seine Freundin versuchten einem 26-Jährigen den E-Scooter zu entreißen. Der rechtmäßige Eigentümer und sein 26-Jähriger Begleiter setzten sich gegen den Raub zur Wehr. Den Wiederstand wollte einer der Räuber brechen und zog ein Messer. Mit dem Messer verletzte er den Begleiter und bemächtigte sich so des Rollers. Währenddessen sprühte seine Komplizin mit einem Pfefferspray auf die beiden Männer und traf darüber hinaus noch eine dritte Person im Alter von 16 Jahren. Anschließend flüchtete das Paar mit dem Roller in Richtung des Busbahnhofs. Die Drei wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei Hinweisen an das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010 zu wenden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell