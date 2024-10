Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Berliner Straße/ Langenrain- Fußgänger leicht verletzt (23.10.2024)

Am Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Kreuzung Berliner Straße/ Langenrain zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt worden ist. Ein 81-jähriger Fahrer eines BMW war auf der Straße "Langenrain" unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Berliner Straße in Richtung Rielasingen-Worblingen ab. Gleichzeitig querte ein 13-Jähriger an der Verkehrsinsel für Fußgänger die Berliner Straße. Hierbei schob er sein Fahrrad. Der BMW-Fahrer prallte gegen das Hinterrad des Fahrrades des Jungen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Am BMW und am Fahrrad entstand jeweils ein geringer Schaden.

