Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich in der Einmündung "Am Bleicher Hag" / Lehrer-Tal-Weg. Ein 61-Jähriger hielt mit seinem E-Scooter an der roten Ampel "Am Bleicher Hag". Links neben ihm hielt ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. ...

