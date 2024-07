Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag (09.07.2024) führte ein Auffahrunfall auf der B10 bei Eislingen zu langen Wartezeiten.

Gegen 09.12 Uhr kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart beim Heimtunnel zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war wohl unachtsam. Mit seinem Ford fuhr er auf das Heck eines VWs. Dieser stand am Stauende. Zwei nachfolgende Fahrzeuge, darunter ein Transporter und ein Audi, krachten anschließend in die bereits verunfallten Fahrzeuge. Alle Insassen hatten Glück und blieben unverletzt.

Das Polizeirevier Eislingen hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzen den Schaden an den vier Fahrzeugen auf insgesamt rund 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 11.15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

