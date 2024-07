Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Mazda kurz vor 10 Uhr in der Dettinger Straße unterwegs. Er befand sich auf dem Weg in Richtung Unteropfingen. Offensichtlich wollte er sich die Umleitung ersparen und fuhr er in der Opfinger Straße an der Baustellenabschrankung vorbei. Die war extra dafür ...

mehr