POL-UL: (GP) Wangen - Sachbeschädigung an Baumaschine

Vermutlich am Wochenende beschädigten Unbekannte einen Bagger bei Wangen.

Am Montag meldete ein Anrufer den Schaden der Polizei. Am Wochenende stand ein Bagger auf einem Feldweg nahe eines Hofes in der Schorndorfer Straße. Von diesem wurden die Scheiben mit Steinen eingeworfen. Ein Zeuge beobachtete dort mehrere Jugendliche in der Nähe der Baumaschine am Sonntag gegen 17.45 Uhr. Als er die Personen ansprach flüchteten diese mit Rollern. Ob diese die Tat zu verantworten haben ist bislang unklar. Die Polizei Uhingen (Tel: 07161/9381120) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Hinweise von Zeugen.

