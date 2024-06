POL-PPKO: 80-Jähriger aus Neuwied vermisst

Bad Hönningen (ots) - Am 27.05.2024 war durch das PP Koblenz eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 90-jährigen Alfred Karl Kurt WEBER aus Bad Hönningen (bei Linz am Rhein) veröffentlicht worden. Der als vermisst gemeldete Mann konnte am heutigen Nachmittag (Fr., 31.05.2024) auf einem Firmengelände in Bad Hönningen im Zuge von Mäharbeiten tot aufgefunden werden. ...

