POL-SI: Versammlungen in Hilchenbach verliefen ohne größere Zwischenfälle- #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (17.04.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Kreuztal-Buschhütten gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 48-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Langenauer Brücke in Richtung Kreuztal unterwegs. Ein 25-jähriger Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kia auf dem Fahrstreifen des ...

mehr