POL-SI: 59-Jähriger blockiert ohne Führerschein Rettungsgasse - Viele Menschen filmen Unfallgeschehen - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Montagmittag (15.04.2024) in Kreuztal-Ferndorf einen älteren Mann in dessen Haus in der Straße "Im Kiel" bestohlen und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte gab gegen 12:30 Uhr zunächst an, Spenden sammeln zu wollen. Der Senior ließ den Mann hinein. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment und klaute eine ...

