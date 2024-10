Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht am Krebsgraben - Zeugenaufruf (22.10.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstag ist im Zeitraum von 18 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz an der Straße "Am Krebsgraben" eine Unfallflucht begangen worden. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten weißen VW T-Cross. Das Polizeirevier Villingen bittet unter der Nummer 07721 / 6010 um Hinweise zum Unfallhergang, oder der Identität des Verursachers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell