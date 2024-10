Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses des Löschzugs 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Am vergangenen Wochenende wurde das neue Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne an der Werner Straße feierlich eingeweiht. Der moderne Neubau, der nach jahrelanger Planung und einer Investition von sechs Millionen Euro realisiert wurde, bietet den Feuerwehrleuten eine zukunftsorientierte Infrastruktur, die den stetig steigenden Anforderungen des Feuerwehrdienstes nun gerecht wird. Nur wenige Tage nach der Inbetriebnahme konnte der Löschzug bereits vier Einsätze erfolgreich vom neuen Standort aus bewältigen. Bei der offiziellen Übergabe stellte sich das Gebäude seiner ersten größeren Bewährungsprobe: Rund 280 geladene Gäste aus Politik, Planung, Handwerk sowie zahlreiche Vertreter der Blaulichtfamilie füllten die große Halle bis auf den letzten Platz. "Für uns Feuerwehrleute ist heute Weihnachten und Geburtstag an einem Tag", so Thomas Temmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne, in seiner Eröffnungsrede. Er betonte, dass das neue Gerätehaus nicht nur der Feuerwehr, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern von Stockum zugutekommt, da es eine bedeutende Investition in die Sicherheit der gesamten Gemeinde darstellt. Der Bau des Gerätehauses wurde innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen, mit nur minimaler Verzögerung gegenüber dem geplanten Zeitrahmen. Bürgermeister Lothar Christ lobte die beteiligten Baufirmen und hob die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, dem Gebäudemanagement und dem Löschzug hervor: "Hier wurde wirklich hervorragende Arbeit geleistet." Ein wichtiger Meilenstein für die Sicherheit in Werne Mit einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern bietet das neue Feuerwehrgerätehaus Platz für fünf Stellplätze, einen Waschplatz sowie eine Anliegerwohnung. Zum Vergleich: Das alte Gebäude hatte lediglich 330 Quadratmeter und war längst den modernen Anforderungen nicht mehr gewachsen. "Es gab viele Mängel, wie zu niedrige Einfahrten für die modernen Fahrzeuge und zu kleine Umkleiden", erklärte Bürgermeister Christ. Mit dem Neubau steht dem Löschzug nun ausreichend Raum zur Verfügung, um seine Aufgaben effizient und sicher zu erfüllen. Christ zeigte sich erleichtert über das Ende der herausfordernden Zeit im alten, viel zu kleinen Feuerwehrhaus. "Eher schlecht als recht haben Sie sich dort arrangiert", sagte er. Nun könne der Löschzug mit neuer Motivation seine wichtige Arbeit für die Sicherheit der Stadt fortsetzen. "Der Bau dieses Gerätehauses ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es ist das Mindeste, dass wir unseren ehrenamtlichen Feuerwehrleuten eine den Anforderungen entsprechende Ausstattung zur Verfügung stellen", betonte er. Löschzugführer Christian Rasche erinnerte in seiner Rede an den langen Weg hin zum Neubau, der bereits 2015 im Bezirksausschuss erstmals diskutiert wurde. Die symbolische Übergabe des goldenen XXL-Schlüssels durch Bürgermeister Christ an Thomas Temmann und schließlich an Christian Rasche wurde von den Gästen mit großem Applaus begleitet. Feierliche Übergabe und besondere Ehrungen Unter den Gästen der Einweihung befanden sich auch Landrat Mario Löhr, NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach und Bundestagsabgeordneter Michael Thews. Nach der Segnung des neuen Gebäudes durch Pfarrer Alexander Meese und Pfarrdechant Jürgen Schäfer ehrte Michael Thews Mitglieder der Löschzüge Stockum und Mitte mit der "Fluthilfe 2021"-Einsatzmedaille vom THW für ihren Einsatz während des Hochwassers. Eine besondere Würdigung erhielt Löschzugführer Christian Rasche. Der Vorsitzende des Feuerwehrverbands des Kreises Unna, Dietmar Luft, hielt eine bewegende Laudatio und hob Rasches jahrelanges Engagement in der Feuerwehr hervor. Als Anerkennung seiner Verdienste wurde Christian Rasche mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehr Verbandes ausgezeichnet. Das sonnige Wetter und die ausgelassene Stimmung bei der Einweihungsfeier und den Ehrungen machten diesen Tag zu einem besonderen Moment. Der Neubau stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Zukunft des Löschzugs Stockum dar und leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit in Werne.

