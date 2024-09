Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brand in einer Zwischendecke alarmiert die Feuerwehr

Werne (ots)

Am Mittwochmittag wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug Mitte und der Löschzug Stockum um 14:28 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - Feuer in Zwischendecke" zu einer Spielhalle an die Alte Münsterstraße in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp ist unter Atemschutz in das Gebäude zur Erkundung vorgegangen. In der Zwischendecke war leichter Brandgeruch und auch eine Rauchentwicklung wahrzunehmen. Als Ursache konnte ein technischer Defekt festgestellt werden. Das gesamte Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter gelüftet und Rauchfrei gemacht. Da das Gebäude durch eine Mitarbeiterin vorbildlich geräumt worden ist, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen.

Im Einsatz waren 37 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1], sowie das Ausbildungsfahrzeug (TOJ - Training on Job) der Feuerwehr Lünen, der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 15:30 Uhr gemeldet werden.

Das Ausbildungsfahrzeug der Feuerwehr Lünen wird bei größeren Einsätzen im Stadtgebiet automatisch mit alarmiert, damit die Brandmeisteranwärter*innen möglichst oft die Chance haben, die Arbeit der Feuerwehr zu sehen und auch Erfahrungen durch das einsetzen in Einsätzen zu sammeln.

