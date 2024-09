Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Selmer Landstraße

TH_1 - LZ1 - Verkehrsunfall zwischen drei PKW // zwei verletzte Personen

Am Donnerstagnachmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:29 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Verkehrsunfall zwischen drei PKW // zwei verletzte Personen" in die Selmer Landstraße in Werne-Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Im Kreuzungsbereich Selmer Landstraße / Varnhöveler Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen drei beteiligten PKW gekommen. Eine verletzte Person wurde bereits im Rettungswagen behandelt, eine weitere verletzte Person befand sich noch in einem der PKW. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde die Person aus dem PKW patientenschonend durch die Feuerwehr befreit. Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurde die Beifahrertür vom PKW getrennt, sodass eine größere Öffnung zur Rettung der Person gegeben war. Die Patientin wurde aus dem PKW befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Ebenfalls wurden auslaufende Betriebsstoffe mittels Bindemittel abgestreut und das verunreinigte Bindemittel wieder aufgenommen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war der Kreuzungsbereich voll gesperrt.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 15:30 Uhr gemeldet werden.

