POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) 18-jähriger Endurofahrer versucht vor der Polizei zu flüchten (23.10.2024)

Sulz a.N. (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 18-jährigen Motorradfahrer ist es am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, in Sulz-Renfrizhausen gekommen. Das von ihm geführte Kleinkraftrad Rieju sollte auf der Mühlheimer Straße in Renfrizhausen einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erkennen des Streifenwagens versuchte der junge Mann sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er die Anhaltesignale missachtete, fuhr er mit seiner geländegängigen frisierten Enduro die Verlängerung der Unteren Talstraße, einen geteerten Feldweg, weiter über ein Feld und mehrere Äcker. Zu einer Gefährdung Dritter kam es hierbei nicht. Während der Fahrt mit mäßiger Geschwindigkeit geriet der junge Mann in ein Bodenloch und stürzte. Bis zum Eintreffen der Streife konnte der 18-Jährige wieder aufstehen und richtete seine Maschine wieder auf. Der 20-jährige Fahrer des Streifenwagens rutschte beim Bremsen auf dem nassen und matschigen Untergrund mit geringer Geschwindigkeit gegen die stehende Enduro, wodurch der junge Mann mit seiner Maschine ein weiteres Mal zu Fall kam. Er blieb unverletzt. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro und am Mercedes in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Motorrad baulich verändert war. Die Enduro stellten die Beamten sicher. Gegen den 18-Jährigen wurden Ermittlungen wegen dieser Verstöße eingeleitet.

