POL-UN: Unna - Exhibitionist aus Unna-Massen gesucht

Unna (ots) - Zwischen Mittwoch (11.09.2024), 20.45 Uhr und Donnerstag (12.09.2024), 08.30 Uhr wurde ein grauer BMW 520d/G5L, der unter einem Carport an der Straße "An der Laar" in Unna-Lünern geparkt war, entwendet. Zeugen hatten in der Nacht, gegen 03.45 Uhr sehen können, wie sich eine männliche Person an dem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen DO-ET1990 zu schaffen machte. Weitere Hinweise zu dem gesuchten Täter: - ...

mehr