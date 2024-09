Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Schwerte - Polizei kontrolliert Fahrradfahrer und Pkw-Fahrer

Unna/Schwerte (ots)

Polizisten der Kreispolizeibehörden Unna, Hamm und Soest haben am Donnerstag (13.09.2024) in einem mehrstündigen Einsatz Pkw- und Fahrradfahrer kontrolliert. Hintergrund ist die Bekämpfung von Radfahrunfällen im Kreisgebiet sowie die Reduzierung der Hauptunfallursachen: Geschwindigkeit und Ablenkung.

An den Fahrrad-Kontrollstellen an der "Hammer Straße", "Kamener Straße" und "Bahnhofstraße" in Unna haben die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 12 Verwarnungsgelder verhängt - unter anderem wegen Fahrens in der Fußgängerzone, Smartphonenutzung während des Fahrens oder fehlender Ausstattung (keine Klingel, keine Reflektoren an den Fahrradspeichen und keine Fahrradbeleuchtung).

An den Kontrollstellen an der L821 sowie der "Kamener Straße" in Unna und an der "Bethunestraße" in Schwerte haben die Beamtinnen und Beamten 208 Verwarngelder, 80 Ordnungswidrigkeiten und 1 Strafanzeige verhängt.

So stand zum Beispiel bei einem Pkw-Fahrer noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück offen; er musste die offenstehenden 540,00 Euro zahlen. Weitere Vorkommnisse:

- Es gab einen Rotlichtverstoß - Mangelnde Ladungssicherheit - Einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - 23 Ablenkungen wegen Smartphonenutzung am Steuer während der Fahrt

Zudem musste ein Pkw stillgelegt werden, da er nicht versichert war und einen Bericht haben die Beamten an den Zoll verfasst - wegen Verdachts illegaler Beschäftigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell