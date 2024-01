POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses

Wesel (ots) - Unbekannte Täter haben von einer Baustelle Am Lippeglacis in größeren Mengen Werkzeug gestohlen. Dabei handelt es sich um die Baustelle zur Erweiterung der Niederrheinbrücke. In der Zeit von Donnerstag (11.01.) auf Freitag (12.01) brachen die Unbekannten Container auf und nahmen folgende Sachen mit: Sechs Schleifmaschinen groß, sechs Schleifmaschinen klein, vier Masken für Schweißarbeiten, eine ...

