Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Sporthalle

Soest (ots)

An der Sporthalle des Börde-Berufskollegs wurden bereits am Dienstag, 31.10.2023 um 22:51 Uhr einige Graffitis aufgesprüht. Da der Verantwortliche des Objektes diese erst am gestrigen Tag entdeckt hat, kam es auch jetzt erst zur Anzeige.

Auf der Wand wurde in weißer Farbe der Tag "!SQUAD" und die Zahl "59" aufgetragen. In unmittelbarer Nähe wurde der Name "Matti" mit blauer Farbe aufgebracht. Auf dem Fußweg vor der Tatörtlichkeit wurde, ebenfalls in blauer Farbe, der Schriftzug "Trump 2024" aufgebracht.

Da Teile des Bereiches videoüberwacht sind, konnten die Täter aufgenommen werden. Vermutlich handelt es sich um drei Personen, die wie folgt beschrieben werden können:

1. Person

-Schwarze Basecap -Schwarze Kapuzenjacke -Schwarze Hose -Schwarze Schuhe

2. Person

-Blauer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt -Schwarze Jacke -Blaue Jeanshose -Weiße Schuhe mit schwarzen Streifen

3. Person

-Schwarze Kapuzenjacke, Kapuze aufgesetzt, weißer Schriftzug quer über der Brust -Schwarze Hose -Weiße Schuhe

Wer Hinweise zu den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Soest unter 02921-91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell