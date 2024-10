Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Sperrmüll in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (29.10.2024) gingen kurz nach 18:00 Uhr sowohl bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg als auch beim Polizeipräsidium Ludwigsburg mehrere Notrufe über ein Feuer auf dem Gelände des Wertstoffhofs ein, der unmittelbar an der Kreisstraße 1656 (Schöckinger Straße) gelegen ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen aus einer von Betonwänden umgebenen Box für Sperrmüll meterhoch Flammen empor. Dort gelagerter Sperrmüll geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten befinden sich derzeit noch im Gange. Dazu muss der in Brand geratene Sperrmüll sukzessive auseinandergezogen und abgelöscht werden. Im Einsatz befinden sich die Feuerwehren Korntal, Münchingen, Ditzingen und Ludwigsburg. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zu drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

